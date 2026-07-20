I giallorossi lo avevano seguito anche a gennaio
Non c'è solamente Summerville nella lista dei desideri della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è stato un ritorno di fiamma per Schjelderup. Il norvegese era stato già seguito dai giallorossi a gennaio, poi dopo la doppietta in Champions League contro il Real Madrid era stato tolto dal mercato. Al Mondiale ha messo a referto un gol e tre assist ed è stato tra i migliori della sua nazionale. La Roma non ha presentato nessuna offerta ma il classe 2004 è uno degli obiettivi oltre all'olandese del West Ham.
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