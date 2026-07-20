I Red Devils lo hanno inserito in una short list di centrocampisti
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Manu Koné è nella lista dei cedibili. Dopo l'ottimo Mondiale con la Francia, ora il centrocampista può pensare al suo futuro è la sua partenza non è da escludere. Secondo quanto riportato da L'Equipe la Premier League ha messo gli occhi su di lui, fino a qualche settimana c'era l'interessamento dell'Arsenal mentre adesso in vantaggio c'è il Manchester United. I Red Devils lo hanno inserito in una short list di centrocampisti da comprare e hanno già avviato i contatti con l'entourage del calciatore. A Trigoria, però, offerte ancora non sono arrivate.
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