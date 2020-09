Smalling, l’intermediario domani a Roma. Nell’affare può essere inserito Dalot

Endurance. Una parola che gli uomini di mercato della Roma avranno sicuramente imparato a pronunciare nella maniera corretta, dopo la sitcom con il Manchester United per l’acquisto di Chris Smalling. Secondo quanto riporta Francesco Balzani su calciomercato.com, un intermediario giallorosso ha presentato l’ultimo rilancio per il centrale inglese: l’offerta della Roma raggiunge così i 15 milioni più bonus, poco distanti dalle richieste dei Red Devils. La palla ora passa in mano al club inglese, che deciderà se accettare l’offerta, trattenendo o meno uno Smalling controvoglia. Nell’affare, infine, potrebbe essere inserito anche il terzino destro Diogo Dalot. Il portoghese piace a Paulo Fonseca e nello United fin qui ha trovato pochissimo spazio: potrebbe essere una grande alternativa sulla fascia in cui la Roma soffre di più.

Tornando a Smalling, domani Jozo Palac, l’intermediario che ha curato l’operazione per il Manchester, sarà a Roma per chiudere definitivamente la trattativa. Sull’inglese rimane attento il Newcastle e la Roma è pronta a tutelarsi con uno tra Verissimo e Nacho.