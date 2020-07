Smalling, l’accordo tra Roma e Manchester non arriva: ballano 5 milioni

Resta in forte dubbio la permanenza di Chris Smalling nella capitale. L’accordo tra la Roma e il Manchester United, per l’acquisto a titolo definitivo del difensore, non arriva: come riporta Sky, tra le due squadre ballano 5 milioni. Gli inglesi ne chiedono 20 più cinque di bonus; l’ultima offerta dei giallorossi, respinta al mittente, è di 15. La partita contro la Juventus rischia quindi di essere l’ultima con la Roma per il numero 6, dal momento che i Red Devils, senza l’accordo, non hanno nemmeno intenzione di allungare il prestito per il mese di agosto. In questo caso, Smalling salterebbe la fase finale di Europa League.