Eldor Shomurodov lascia la Roma, stavolta a titolo definitivo. Come riporta 'Il Tempo', l'attaccante uzbeko è diventato tutto dell'Istanbul Basaksehir per cui è scattato l'obbligo di riscatto. Questo perché per il club della capitale turca è ormai matematicamente impossibile retrocedere e per questo si è attivata l'opzione da 2,8 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 3 milioni di prestito. Oltre a questo, la Roma manterrà il 10% sulla futura rivendita di Shomurodov che in campionato ha segnato ben 18 gol.