Se parte Smalling può arrivare Bailly

Il centrale ivoriano era stato acquistato da Mourinho ai tempi del Manchester United

Oltre alla ricerca di un terzino sinistro, la Roma guarda in Premier League anche per le operazioni in uscita. Chris Smalling infatti, dopo una stagione passata più ai box che in campo, potrebbe fare ritorno in patria in caso di un'offerta adeguata. Come riporta Il Tempo, uno dei nomi da tenere d'occhio in caso di partenza dell'inglese è quello di Eric Bailly del Manchester United, difensore centrale che non rientra più nei piani del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Fu proprio José Mourinho ad acquistarlo nel 2016 quando era alla guida dello United, prelevandolo dal Villareal per la cifra di 8 milioni di euro. Lo stesso Bailly poco più di un mese fa il centrale aveva parlato del ritorno del tecnico in Italia: «Dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con cui mi sono sempre trovato bene. Spero che faccia bene e di poterlo incontrare di nuovo in futuro».