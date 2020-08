Zakaria Sdaigui lascia la Roma e si trasferisce in prestito al Gubbio. Il centrocampista della Primavera, che ha un contratto con i giallorossi fino al 2022, andrà a fare esperienza per una stagione in Serie C, riporta gianlucadimarzio.com. Il classe 2000 era uno dei tanti ormai fuori età per continuare con la squadra di De Rossi, così la Roma ha deciso di accontentare il suo entourage, che spingeva per un’opportunità del genere.