Schick piace al Newcastle. Ma la trattativa dipende anche da… Immobile

Da oggi Patrik Schick è tornato a tutti gli effetti nelle mani della Roma. È scaduta infatti l’opzione per il diritto di riscatto di 28-29 milioni da parte del Lipsia. Se il club tedesco vorrà l’attaccante ceco anche la prossima stagione, dovrà trovare un nuovo accordo con la dirigenza giallorossa. Che intanto lavora su altri tavoli, visto che l’ottima stagione di Schick ha attirato l’attenzione di tanti club, soprattutto in Premier League: l’interesse del Tottenham è storia nota mentre più recente è quello del Newcastle. Il club che a breve diventerà di proprietà saudita ha preso informazioni con Franco Baldini, che sta aiutando la Roma a piazzare tutti i giocatori in esubero, specialmente in Inghilterra.

Per il Newcastle però Schick è un piano B. Quello principale si chiama Ciro Immobile: le ultime indiscrezioni raccontano di un’offerta in arrivo da 55 milioni alla Lazio e 8 all’anno al giocatore per cinque stagioni. Un’operazione da 135 milioni (contando l’onere dell’ingaggio al lordo), che farebbe dell’attaccante biancoceleste il simbolo del nuovo corso saudita. Se la Lazio o Ciro stesso riuscissero a resistere, allora il Newcastle dovrebbe puntare un altro obiettivo, magari proprio Schick.

La Roma non può venderlo a meno di 25 milioni per non fare una minusvalenza. Il Lipsia per il momento non ha intenzione di versarli nelle casse di Trigoria, ma le cose potrebbero cambiare in caso di qualificazione alla prossima Champions. Patrik al Lipsia resterebbe volentieri (per questo i tedeschi sono convinti di riuscire a trattenerlo) e l’ha ammesso sia privatamente che pubblicamente. Il suo agente dopo aver dato la precedenza al club tedesco, ha spiegato alla dirigenza della squadra della RedBull che da oggi in poi ascolterà altre offerte. Che però dovranno accontentare anche la Roma.