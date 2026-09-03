Jadon Sancho non era più nel mirino della Roma, ma la sua presenza nella lista svincolati ha stimolato tanti commenti sui social sull'opportunità del club giallorosso di portarlo nella capitale. Ora anche quella suggestione sta per finire. Per l'inglese infatti, sarebbe pronta un’offerta da parte del Dubai Arabian Falcons, allenati dall’ex stella del Liverpool Shelvey. Il club ha già mostrato in passato la sua grande ambizione, ingaggiando giocatori importanti come l'ex United Morrison. Dopo il mancato riscatto da parte dell’Aston Villa, club dove ha militato il calciatore inglese nell’ultima stagione, anche la Roma, da tempo alla ricerca di un esterno sinistro da regalare a Gasperini e la Fiorentina avrebbero pensato ad un possibile ingaggio, ma nessuno dei due club avrebbe poi deciso di affondare il colpo.