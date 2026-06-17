Il Psv non molla e in queste ore proverà di nuovo a convincere Salah-Eddine a restare. Il marocchino, impegnato al Mondiale, è ancora in prestito fino al 30 giugno al club olandese che mantiene un diritto di riscatto di 8 milioni. Una cifra che spenderebbe pure, ma ora serve l'accordo col giocatore. Salah-Eddine, infatti, vorrebbe convincere Gasperini a farlo restare alla Roma. Ipotesi complicata visto che il tecnico lo aveva già bocciato la scorsa estate. Il Psv quindi tornerà alla carica e un'eventuale riscatto permettere alla Roma circa 2-2,5 milioni di plusvalenza ulteriore.