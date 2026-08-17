Dopo il rifiuto del terzino marocchino al trasferimento in Grecia, il classe 2002 resta in lista di sbarco dopo l'esperienza positiva al PSV

Redazione
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Il futuro di Anass Salah-Eddine non è ancora definito, ma sicuramente non sarà alla Roma. Il terzino marocchino, reduce dalla buona esperienza al PSV, nelle prime settimane di mercato sembrava vicino a un ritorno in Olanda. L'operazione non si è concretizzata e, di recente, per il classe 2002 si era fatto avanti l'Olympiacos. 'No' del difensore al trasferimento in Grecia e così è rimasto fuori rosa alla Roma. Come sottolineato da Il Corriere della Sera, la sua situazione non cambierà. L'ex PSV resta in lista di sbarco, in attesa di nuove proposte.

Salah-Eddine AS Roma Training Session

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