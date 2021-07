Rui Patricio sempre più vicino: la Roma vuole chiudere entro metà settimana

I giallorossi sono pronti a centrare il primo colpo targato Mourinho

La Roma vuole accelerare sul mercato. Oggi il primo colpo in uscita con l'addio di Under, ufficiale al Marsiglia, con Pau Lopez che dovrebbe seguirlo a stretto giro di posta. E questo sbloccherà anche l'arrivo di Rui Patricio in giallorosso: come riporta 'Sky Sport', il portiere portoghese è sempre più vicino alla chiusura, con la Roma che conta di chiudere la pratica entro la metà della settimana che sta per cominciare. Sarebbe il primo colpo dell'era Mourinho, un giocatore chiesto espressamente dallo Special One.