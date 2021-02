Roma, Vlahovic-Fiorentina: ancora niente accordo. E il Borussia ci pensa per il dopo-Haaland

La Roma guarda in casa Fiorentina per il possibile attaccante del futuro. Il nome è quello di Dusan Vlahovic, che sta vivendo una grande stagione dopo qualche problema all’inizio con Iachini e si è guadagnato l’interesse di tanti club anche esteri. Nelle ultime 12 partite il serbo ha segnato 8 gol e ora i viola temono di perderlo. Per questo Commisso e la dirigenza stanno lavorando per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza 2023, ma ad ora non c’è accordo. Come scrive ‘Il Corriere Fiorentino’, infatti, il club gigliato ha offerto un prolungamento fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio che verrebbe praticamente raddoppiato rispetto agli 800mila euro attuali. Una proposta importante che però ancora non soddisfa le richieste dell’agente di Vlahovic, Ristic, che si fa forte anche dell’interesse di società come appunto la Roma e altri club importanti come il Borussia Dortmund. I gialloneri infatti potrebbero pensarci in caso di partenza di Haaland.