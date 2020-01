Roma, Villar sarà giallorosso: il Valencia rinuncia alla recompra

Non solo Ibanez e Lucas Perez. La Roma è pronta a piazzare anche il colpo Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo dell’Elche corre verso ai giallorossi per merito del Valencia. Come riporta ‘alicanteplaza.es’, il club dei ‘pipistrelli’ ha deciso di rinunciare al diritto di riportare a casa il giocatore e acquistare anche l’ultimo 20% del suo cartellino (fino al 30 giugno 2021 sarebbe stato proprietario dell’80%). La scelta del Valencia è stata comunicata stamattina sia al giocatore che all’Elche: troppo alta da pareggiare l’offerta della Roma al calciatore, senza contare che non sarebbe stato neanche possibile per regolamento acquistare definitivamente Villar e poi farlo tornare in prestito all’Elche. I giallorossi verseranno 5 milioni di euro, di cui 4 andranno al Valencia e 1 all’Elche. Una settimana fa la proposta della Roma era arrivata a 3 milioni, poi giovedì il rilancio a 5 (accettato) e l’inizio delle 72 ore entro cui lo stesso Valencia avrebbe potuto esercitare il diritto di recompra.