Roma, Vertonghen apre all’addio al Tottenham: “Voglio firmare per un club ambizioso”

La Roma monitora attentamente il calciomercato dei parametri zero. Con l’emergenza coronavirus cambierà senza dubbio il modo di spendere dei club, che ora saranno quanto mai attenti alle occasioni. Tra queste rientra anche Jan Vertonghen, centrale del Tottenham in scadenza di contratto e accostato più volte sia ai giallorossi che ad altri club di Serie A. Il belga degli ‘Spurs’ non ha fretta e vuole prendersi il suo tempo per decidere la sua prossima destinazione, senza escludere un rinnovo: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa. Voglio giocare in Europa, perché la Nazionale è importante per me”, ha confessato Vertonghen a ‘Play Sports Kot’.