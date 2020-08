La stagione è finita da pochi giorni con l’eliminazione della Roma in Europa League e il mercato inizierà ufficialmente il primo settembre, ma sono già diverse le operazioni contorno concluse dalla società. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, la Carsertana sarebbe a un passo dal chiudere l’operazione per Lorenzo Valeau. Accordo raggiunto sulla base di un prestito annuale con la fumata bianca e le firme attese nelle prossime ore.