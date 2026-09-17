Non arriveranno svincolati. È quanto filtra da Trigoria da settimane. Ma uno sguardo alle occasioni non si nega. Soprattutto se coerenti con le richieste di Gasperini. Ed ecco spuntare il nome di Darmian. Come riporta Tuttomercatoweb, ci sarebbero già stati contatti con l'ex Inter. Matteo gradirebbe un'opzione annuale. E dal punto di vista economico non ci sarebbero problemi: l'ingaggio è alla portata. L'operazione, però, resta difficile. Il giocatore piace anche ad altre squadre. Soprattutto da Dubai. L'addio di Salah-Eddine ha lasciato più di una porta aperta. Che potrebbe essere colmata dall'esterno svincolatosi nell'ultima stagione. Il discorso potrà essere ampliato nei prossimi giorni. Al momento, si tratta solamente di un sondaggio.