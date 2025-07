Roma, ultimatum al Flamengo per Wesley: entro questa sera la risposta definitiva

La trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley è uno dei tormentoni estivi che però oggi, nel bene o nel male, dovrebbe chiudersi definitivamente. Secondo quanto riportato da ge.globo, il club brasiliano ha accettato l'ultima offerta da 30 milioni complessivi fatta dai giallorossi ma a frenare la trattativa è la ricerca del sostituto. La Roma e Wesley però non vogliono più aspettare. I colloqui vanno avanti ormai da inizio mese e il giocatore stesso spinge fortemente per il trasferimento. Wesley non ha infatti preso bene la scelta del Flamengo di prendersi ulteriore tempo per trovare un giocatore che possa sostituirlo. Anche la Roma è stata chiara: oggi è l'ultimo giorno per una risposta definitiva. In serata è infatti previsto un vertice tra la dirigenza del Flamengo e l'entourage del giocatore per definire la sua partenza. Il brasiliano ha già accettato la proposta del club giallorosso ed è pronto a firmare un quinquennale. Un altro messaggio sull'imminente Chiusura della trattativa l'ha dato Felipe Luis, tecnico del Flamengo, che non lo ha schierato nel match contro il Fluminense motivando poi la scelta in conferenza stampa: "Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare".