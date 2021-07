Roma, ufficiale Rui Patricio: “Mourinho uno dei più grandi, non vedo l’ora”

Il portiere portoghese ha firmato un triennale e costerà 11,5 milioni più bonus

“Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono entusiasta di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi”, le parole di Rui Patricio. “José Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e fare il meglio per aiutare la squadra”. Poi il commento di Pinto: “Rui Patricio vanta una storia di successi con la maglia della nazionale portoghese e una serie di stagioni in Premier League durante le quali ha confermato le sue qualità. Nel dargli il benvenuto nel Club siamo certi che il nostro gruppo trarrà beneficio dall’arrivo di un portiere con una consolidata esperienza internazionale alle spalle”.

Rui Patricio ha poi affidato a Instagram il saluto commosso al Wolverhampton:"Vorrei dire grazie a tutti i tifosi, i giocatori e lo staff dei 'Lupi' per il vostro amore e supporto dal giorno in cui sono entrato nel vostro "branco". Significa molto per me, tutto quello che avete fatto per me e la mia famiglia! Non lo dimenticherò mai... È stato un grande piacere lavorare in Inghilterra, nello specifico al Wolverhampton Wanderers FC, ho dato sempre tutto me stesso, in ogni singolo momento del mio lavoro! Sono grato per avere avuto l'opportunità di crescere insieme! I momenti felici vanno e vengono, ma i ricordi con i 'Lupi' rimarranno per sempre con me! Non è un addio! Saremo per sempre legati".