Ora è anche ufficiale: Rodrigo Mora è un nuovo giocatore della Roma, di seguito il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei "Dragões" ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!". La Roma lo ha acquistato per 25 milioni più 2 di bonus. I giallorossi possono comprare il resto del cartellino per 25 milioni. Il Porto - secondo Il Tempo - mantiene però a sua volta un diritto che obbliga la Roma ad acquistare una quota di cartellino stabilita dai portoghesi. Oggi il primo allenamento con il resto del gruppo, lunedì l'esordio in campionato. Qualche giorno a disposizione per convincere Gasperini di essere pronto per poter iniziare dal primo minuto, ma per ora in vantaggio c'è Soulé.