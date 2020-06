Roma, tutti pazzi di Mancini e il Bayern Monaco ha chiesto informazioni

Gianluca Mancini ha stregato tutti. Non solo Fonseca che ormai lo ha promosso titolare al fianco di Smalling, ma anche a tanti club d’Europa e italiani. Come riporta gazzetta.it, in passato era seguito da Juventus e soprattutto Inter. Ora ha molti estimatori in Premier League, mentre nelle scorse settimane il Bayern Monaco, tramite un intermediario, ha chiesto informazioni sul difensore che ora è alle prese con una slogatura del gomito, problema rimediato nella partitella di martedì. L’ex Atalanta dovrà tenere il tutore per una decina di giorni, ma in occasione della gara con la Sampdoria del 24 giugno dovrebbe essere abile e arruolato.