Roma, trattativa con il Real Madrid per Mayoral: può essere il vice-Dzeko

La Roma cerca un vice-Dzeko e tratta Borja Mayoral. L’attaccante del Real Madrid, tornato dal prestito al Levante, è destinato a lasciare le Merengues. Come riporta Sky Sport, lo spagnolo era stato un obiettivo della Lazio, che non è riuscita a chiudere. Ora ci provano i giallorossi, che vogliono riempire una casella al momento vacante. Contro il Verona Fonseca ha schierato Mkhitaryan da falso nove, ma non è una soluzione che lo convince. Kalinic spera ancora nel ritorno, ma al momento la Roma sembra orientata su altri profili.