Dybala e la Roma, avanti insieme. Ormai non sembrano esserci più dubbi. L'argentino vuole restare nella Capitale. La Roma vuole continuare a costruire attorno al suo talento. E la Champions, conquistata dopo anni di attesa, rappresenta un motivo in più per proseguire il percorso insieme. I tifosi aspettano soltanto l'annuncio. Lo stesso vale per Gasperini, che vorrebbe iniziare a lavorare con la certezza di poter contare fin da subito su uno dei leader tecnici della squadra. Le sensazioni, in questo senso, sono più che positive. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il rinnovo di Dybala è ormai a un passo. La trattativa è in fase molto avanzata e l'intesa è stata sostanzialmente raggiunta. Restano da definire soltanto alcuni aspetti formali prima della firma definitiva. Nessun ostacolo all'orizzonte. Nessun segnale che possa far pensare a una frenata. La volontà delle parti è chiara e condivisa: continuare insieme. Dybala è pronto a legarsi alla Roma per altre due stagioni. Un segnale importante per il presente e per il futuro del club. L'argentino vuole ripartire da dove aveva lasciato. Dagli assist decisivi. Dai colpi che hanno contribuito a riportare la Roma in Champions. Una competizione che ora vuole finalmente vivere da protagonista con la maglia giallorossa