Roma, switch Koné a centrocampo: se parte Manu può arrivare Ismael

Una cessione sarà obbligatoria a giugno, e parliamo di una cessione importante. Poi la Roma chiuderà l'accordo con l'Uefa e sarà un po' più libera di agire sul mercato. Nel frattempo, come riporta Leggo, l'indiziato numero uno a partire è Manu Koné che ha richieste da Inter e Atletico Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare un altro Koné: quell'Ismael del Sassuolo che è stato tra i migliori del ruolo in queste stagione. Il canadese costa circa 25 milioni, la metà di quanto la Roma vorrebbe incassare per Manu.