Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Roma, switch Koné a centrocampo: se parte Manu può arrivare Ismael

calciomercato as roma

Roma, switch Koné a centrocampo: se parte Manu può arrivare Ismael

kone
Il francese potrebbe essere il pezzo pregiato da immolare per il Fair Play. Piace molto l'omonimo del Sassuolo
Redazione

Una cessione sarà obbligatoria a giugno, e parliamo di una cessione importante. Poi la Roma chiuderà l'accordo con l'Uefa e sarà un po' più libera di agire sul mercato. Nel frattempo, come riporta Leggo, l'indiziato numero uno a partire è Manu Koné che ha richieste da Inter e Atletico Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare un altro Koné: quell'Ismael del Sassuolo che è stato tra i migliori del ruolo in queste stagione. Il canadese costa circa 25 milioni, la metà di quanto la Roma vorrebbe incassare per Manu.

Leggi anche
Roma, occhi sul futuro: Massara punta Valdepenas del Real Madrid
Mercato, dalla Turchia: la Roma ha messo sul tavolo 15 milioni per Oosterwolde

© RIPRODUZIONE RISERVATA