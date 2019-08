Roma, Spinozzi ceduto ufficialmente alla Pistoiese

Dopo aver disputato parte del pre campionato con la Roma, l’avventura in giallorosso di Emanuele Spinozzi è arrivata ora al termine. I giallorossi e la Pistoiese hanno infatti chiuso l’accordo per il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo ed è stata la stessa società toscana ad ufficializzare il passaggio tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

La US Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive, di Emanuele Spinozzi, centrocampista, classe 1998. Arriva arancione, a titolo definitivo, dalla Roma, firmando un biennale con scadenza 30 Giugno 2021. Nato a Roma, ha compiuto 21 anni lo scorso 23 luglio. Con la maglia giallorossa è cresciuto calcisticamente, conquistando uno scudetto Primavera, una Supercoppa e una Coppa Italia di pari categoria. Importante esperienza, per lui, anche nella UEFA Youth League, con 11 presenze e anche un goal.

Poi le stagioni nei Professionisti. Nel 2017/18 è passato in prestito al Pontedera, in cui si è distinto, collezionando 29 presenze e segnando un goal, oltre ad offrire un importante contributo alla conquista dei playoff. Nella scorsa stagione ha militato in Serie C, sempre in prestito dalla Roma, nella prima parte nel Piacenza e nella seconda al Teramo, collezionando 16 presenze. Si tratta di un elemento dotato di dinamismo, forte tecnicamente, buon temperamento e di struttura fisica solida (178 centimetri, 78 chilogrammi). Può essere utilizzato in tutti i ruoli di centrocampo. L’approdo in arancione rappresenta per lui una tappa fondamentale in carriera.