Roma, Smalling vuole restare: Petrachi tratta col Manchester United

Chris Smalling non ha dubbi, vuole restare alla Roma fino al termine della stagione. I giallorossi trattano con il Manchester United per prolungare il prestito, ma come riporta gazzetta.it, manca ancora la fumata bianca, nonostante le discussioni siano in fase avanzata. L’inglese nella capitale ormai si sente a casa, nella spogliatoio giallorosso si trova bene e sarebbe contento di restare più a lungo possibile. I Red Devils non hanno intenzione di trattenerlo, ma la prossima estate sperano di incassare almeno 15 milioni di sterline. Petrachi tratta, sperando di trovare un accordo anche per la prossima stagione.