Roma, Smalling vicino al ritorno: prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12 milioni

Smalling è pronto al ritorno a Roma. Dopo settimane di trattative, l’accordo con il Manchester United è vicino. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’inglese potrebbe tornare nella capitale in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra molto inferiore rispetto a quella circolata fino ad ora. L’operazione complessiva non dovrebbe superare i 12 milioni di euro, un autentico capolavoro di mercato per la Roma, se la trattativa dovesse andare in porto. La grande volontà del giocatore ha fatto sì che le due società potessero trovare l’intesa per una cifra molto più bassa rispetto a quella che ci si aspettava.