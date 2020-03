Roma, Smalling può rimanere. Lo United punta forte su Koulibaly

Mentre il calcio è fermo, il mercato invece comincia a muoversi per il futuro. Secondo quanto riporta il sito del daily mail il prestito di Chris Smalling potrebbe diventare un affare permanente, soprattutto alla luce delle mosse che ha in mente di fare il Manchester United per blindare la difesa. I Red Devils infatti dovrebbero puntare tutto su Kalidou Koulibaly e sarebbero disposti a un esborso importante, circa 80 milioni di sterline. Una cifra che potrebbe far vacillare anche la forte resistenza del presidente De Laurentiis. Questa situazione potrebbe permettere così alla Roma di trattenere Smalling, uno dei migliori in questa stagione giallorossa.