Roma, si raffredda la pista Brandt: il tedesco vuole la Spagna. Il motivo

Brandt, con molta probabilità, non sarà un giocatore della Roma. Il tedesco non rinnoverà il suo contratto con il Dortmund ed è pronto a lasciare il club a parametro zero. Il club giallorosso si è interessato parecchio al giocatore. Ma il suo futuro sembra già segnato. Come riporta Sport Bild, Brandt sarebbe molto interessato all'idea di stabilirsi in Spagna. Pur di andare in Liga, accetterebbe anche una squadra non di vertice. La motivazione principale è di carattere personale: la sua compagna vive in Catalogna e per lui sarebbe quindi più semplice restare vicino alla famiglia. Tramontata l'ipotesi Premier, quindi, e quasi sicuramente anche quella che porta nella Capitale.