Il terzino sinistro del Camerun ha parecchi estimatori in Italia, tra cui la Roma di Gasperini
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La priorità è l'attacco, ma la Roma guarda anche ad altri ruoli soprattutto per il futuro. Il club giallorosso, infatti, sarebbe tra i club interessati a Mahamadou Nagida, terzino sinistro classe 2005 del Rennes. Secondo Africa Foot, sul camerunense ci sarebbero anche Milan, Inter e Juventus, oltre a Manchester United, Borussia Dortmund e Porto. Nagida ha recentemente rinnovato con il Rennes fino al 2029 e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.
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