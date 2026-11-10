La priorità è l'attacco, ma la Roma guarda anche ad altri ruoli soprattutto per il futuro. Il club giallorosso, infatti, sarebbe tra i club interessati a Mahamadou Nagida, terzino sinistro classe 2005 del Rennes. Secondo Africa Foot, sul camerunense ci sarebbero anche Milan, Inter e Juventus, oltre a Manchester United, Borussia Dortmund e Porto. Nagida ha recentemente rinnovato con il Rennes fino al 2029 e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.