Il terzino sinistro del Camerun ha parecchi estimatori in Italia, tra cui la Roma di Gasperini

Redazione
Screenshot 2026-11-08 at 17-10-07 (257) AMARO MONTENEGRO Il segreto del mister (60”) - YouTube

Totti, che prove nel nuovo spot: tra tunnel, tori e ciuchi neri ecco il bar segreto di Spalletti

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

La priorità è l'attacco, ma la Roma guarda anche ad altri ruoli soprattutto per il futuro. Il club giallorosso, infatti, sarebbe tra i club interessati a Mahamadou Nagida, terzino sinistro classe 2005 del Rennes. Secondo Africa Foot, sul camerunense ci sarebbero anche Milan, Inter e Juventus, oltre a Manchester United, Borussia Dortmund e Porto. Nagida ha recentemente rinnovato con il Rennes fino al 2029 e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

nagida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti