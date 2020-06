Roma, si complica Gravenberch. Il fratello maggiore: “Non ci sarà nessun trasferimento”

È Ryan Gravenberch uno degli ultimo gioielli sfornati dall’Ajax e dal calcio olandese. Il talento classe 2002 dell’Ajax è stato accostato a parecchie squadre europee, tra cui anche Roma e Lazio. Il giovanissimo centrocampista appartiene alla scuderia di Mino Raiola ed è in scadenza 2021, occasione perfetta per le italiane e i giallorossi in particolar modo. Danzell Gravenberch, fratello di Ryan, ha bloccato ogni voce: “Non ci sarà nessun trasferimento. Anzi, non vedo l’ora di incontrarci in campo, già ci prendiamo in giro“, ha detto a ‘rijnmond.nl’, il fratello maggiore del talento, classe ’93 e da poco nuovo giocatore dello Sparta Rotterdam. In ogni caso, la Roma dovrebbe fronteggiare una concorrenza più che agguerrita sul talento dell’Ajax, su cui hanno messo gli occhi anche Real Madrid e Barcellona.