Roma, sfumano due obiettivi: ufficiali Roca al Leeds e Bissouma al Tottenham

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati due colpi di mercato: Roca al Leeds e Bissouma al Tottenham. I due giocatori erano seguiti anche dalla Roma. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale degli Spurs in merito all'ex Brighton: "Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Yves Bissouma dal Brighton and Hove Albion, subordinato alla concessione del permesso di lavoro. Il nazionale del Mali si è accordato per un contratto fino al 2026". Questo, invece, il comunicato del club inglese circa l'acquisto dell'ex Bayern Monaco: "Il Leeds United ha annunciato che Marc Roca si unirà al club il 1° luglio 2022 dopo aver raggiunto un accordo con l'FC Bayern Monaco. Il 25enne si unirà al club con un contratto di quattro anni, fino all'estate del 2026, per una cifra non rivelata".