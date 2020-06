Roma, senti l’agente di Montiel: “Ditemi quanto volete pagarlo e negoziamo con il River Plate”

Gonzalo Montiel rimane uno degli osservati speciali della Roma per il prossimo mercato. A far venire l’acquolina in bocca a Petrachi, poi, ci si mette anche l’agente Marcelo Carracedo. In un’intervista a radio La Red, il procuratore dell’argentino ora in forza al River Plate ha dichiarato: “Il mercato è ancora in una fase embrionale. I campionati sono appena iniziati e tutto dipenderà da come i club si piazzeranno a fine stagione, se si qualificheranno per le coppe o meno. Chiaramente ora pagare 20 milioni è impossibile. Il giocatore vale ciò per cui si paga. Quando mi chiedono quanto costa, dico che la clausola è… Dimmi quanto vuoi pagare e negoziamo con River”.

Montiel ha un contratto con il River Plate fino a giugno 2021, nonostante la sua clausola rescissoria (che si aggira intorno ai 20 milioni) abbia ingolosito molti club in giro per il mondo. Tuttavia in pochi possono permettersi di pagare una cifra del genere a causa della crisi economica dovuta al coronavirus.

“Prima della pandemia si parlava di 10 o 12 milioni di euro, ma penso che quella cifra sarà difficile da raggiungere”, ha aggiunto Carracedo. La Roma continua a monitorare la situazione, cercando la zampata vincente per aggiudicarsi “El Bombero”. Montiel viene chiamato così dai tifosi del River per la sua capacità di risolvere le situazioni più ingarbugliate in campo e salvare la sua squadra.