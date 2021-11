Roma, sempre più probabile il prestito di Reynolds a gennaio

Per il terzino sinistro, che non è all'altezza di sostituire Karsdorp, probabilmente ci sarà qualche movimento nel prossimo mercato

Mourinho sembra non gradire Bryan Reynolds, che è finito insieme ai compagni della debacle di Bodo in tribuna. Per il terzino sinistro, che non è all'altezza di sostituire Karsdorp, probabilmente ci sarà qualche movimento nel mercato di gennaio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'entourage del giocatore e la società si sono aggiornati per parlare del futuro dell'americano. Gli estimatori del terzino non mancano e per questo a gennaio potrebbe partire in prestito.