Roma, sempre più complicato il riscatto di Smalling. Pedro può arrivare già in settimana

La conferma di Smalling si fa sempre più complicata. Come riporta repubblica.it, la trattativa per riscattarlo dal Manchester United, in questo momento, è a un punto morto: la richiesta degli inglesi è di 20 milioni di euro, senza sconti. Una cifra ritenuta troppo alta a Trigoria vista anche l’età del calciatore. I giallorossi hanno provato a proporre formule con dilazione, ma senza ottenere i risultati sperati. Anzi, nelle ultime ore è aumentato il pessimismo intorno alla chiusura dell’operazione.

L’asse con l’Inghilterra resta comunque caldo perché l’affare Pedro è già chiuso da tempo e ieri lo spagnolo con un post sui social ha già salutato tutti e l’esterno potrebbe essere a Roma già nei prossimi giorni.