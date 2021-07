Roma, Santon piace al Galatasaray. Per lui pronto un triennale

Il terzino giallorosso è la prima scelta per la fascia del club di Istanbul, che potrebbe aggiudicarsi le sue prestazioni con un'offerta intorno ai 5 milioni

Pinto potrebbe piazzare presto un altro colpo nel mercato in uscita. Il Galatasaray sta cercando un terzino d'esperienza per rinforzare la rosa, e il primo dei profili graditi, come riporta Tuttomercatoweb, sarebbe quello di Davide Santon. Per lui il club turco è pronto a mettere sul piatto un contratto triennale. La seconda scelta è Stryger Larsen dall'Udinese, ma l'esterno giallorosso resta la priorità. Santon ha ancora un anno di contratto con la Roma, e potrebbe partire a titolo definitivo con un'offerta intorno ai 5 milioni.