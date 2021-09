Roma, Santon nel mirino di Besiktas e Istanbul Basaksehir

Le due squadre turche si sono fatte avanti per l'ex Inter

Non tutti i mercati sono chiusi e la Roma continua a lavorare in uscita per provare a piazzare i suoi esuberi. Tra questi c'è Davide Santon, che nelle scorse settimane ha rifiutato le proposte di Fulham e Venezia nella speranza di essere reintegrato in rosa. Come riportato da Calciomercato.com, sul terzino ex Inter si sono fatte avanti nelle ultime ore due squadre turche, il Besiktas e ​Istanbul Basaksehir, disposte a prenderlo a titolo gratuito.