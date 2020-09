Roma, riunione tra il padre di Milik, l’agente e il calciatore. Obiettivo chiudere entro sabato

Le prossime saranno ore decisive per la fumata bianca nella trattativa tra la Roma e Napoli per Milik. L’accordo tra i club c’è già da qualche giorno, adesso manca solo il sì definitivo del calciatore. Come riporta il giornalista de La Stampa De Santis, sarebbe in corso una riunione a casa del polacco a Napoli tra lo stesso calciatore, il padre adottivo (quello naturale è venuto a mancare quando Arkadiusz aveva sei anni) e il procuratore per cercare di accelerare e decidere dove giocare la prossima stagione. Come aggiunge Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, l’obiettivo è provare a chiudere entro venerdì o sabato.