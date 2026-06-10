Il più delle volte, chi spende vince. Non lo diciamo noi. Lo dice la storia. Lo dice il calcio. Ma non sempre le occasioni migliori arrivano pagando cifre spropositate. A volte bisogna allargare il proprio orizzonte per trovare quello che abbiamo sotto gli occhi. In questo scenario ci sono le occasioni a costo zero. Cosa sono? Tutti quei giocatori svincolati e pronti a rilanciare la propria carriera. Oggi è arrivata l’ufficialità di Jadon Sancho: l’inglese è ora un free agent e può rappresentare una delle opportunità più interessanti senza spendere nulla. La Roma lo conosce bene: è stata la grande telenovela dello scorso mercato estivo. E ora potrebbe tornare nel radar giallorosso. Ma c’è anche un altro profilo che può interessare, e non poco. Ed è quello di Yves Bissouma. Il centrocampista maliano si è svincolato dal Tottenham. Anche su di lui la Roma aveva già posato gli occhi in passato: ai tempi costava circa 25 milioni, ora zero. Potrebbe essere l’occasione che non ti aspetti. Nessuna trattativa al momento. Ma il mercato chiama. E, a volte, la risposta si fa attendere.