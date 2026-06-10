La Roma aveva già posato gli occhi su di lui in passato: ai tempi costava 25 milioni, ora zero
Dal sogno al dramma: Wesley perde il sorriso
Il più delle volte, chi spende vince. Non lo diciamo noi. Lo dice la storia. Lo dice il calcio. Ma non sempre le occasioni migliori arrivano pagando cifre spropositate. A volte bisogna allargare il proprio orizzonte per trovare quello che abbiamo sotto gli occhi. In questo scenario ci sono le occasioni a costo zero. Cosa sono? Tutti quei giocatori svincolati e pronti a rilanciare la propria carriera. Oggi è arrivata l’ufficialità di Jadon Sancho: l’inglese è ora un free agent e può rappresentare una delle opportunità più interessanti senza spendere nulla. La Roma lo conosce bene: è stata la grande telenovela dello scorso mercato estivo. E ora potrebbe tornare nel radar giallorosso. Ma c’è anche un altro profilo che può interessare, e non poco. Ed è quello di Yves Bissouma. Il centrocampista maliano si è svincolato dal Tottenham. Anche su di lui la Roma aveva già posato gli occhi in passato: ai tempi costava circa 25 milioni, ora zero. Potrebbe essere l’occasione che non ti aspetti. Nessuna trattativa al momento. Ma il mercato chiama. E, a volte, la risposta si fa attendere.
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