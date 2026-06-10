Un pre-Mondiale da rivedere. In Olanda qualche dubbio sulle prestazioni di Malen: poca lucidità e qualche errore di troppo nei due test prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Forse l’olandese aveva abituato tutti troppo bene negli ultimi mesi nella Capitale. Ma Malen conosce il proprio valore e ai Mondiali vuole ripartire da dove aveva lasciato in Italia. Ronald Koeman, però, pretende massima attenzione. Il commissario tecnico lo ha spronato a fare di più. Per questo potrebbe anche cambiare il suo ruolo in campo. Nessuna esclusione, solo una scelta legata alle condizioni di un altro giocatore: Memphis Depay. L’attaccante del Corinthians resta un punto fermo per Koeman. È stato il miglior marcatore nelle qualificazioni con otto gol. Non è al top della forma. E per questo Malen potrebbe partire come riferimento centrale. Ma tutto resta in evoluzione. Depay potrebbe comunque tornare titolare nel suo ruolo naturale, come già visto agli Europei. In quel caso Malen scivolerebbe sulla fascia. Nessun allarme: anche da lì ha già dimostrato di poter incidere.