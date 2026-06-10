ElSha ora si gode il sole e la spensieratezza delle vacanze. Poi sarà il momento di ragionare sul futuro
La Pagani mette El Sha nei guai: "Sposarmi o il gol col Verona?". "Ovviamente il gol"
È giugno. Manca poco all’inizio definitivo dell’estate. Ma nella testa dei tifosi risuona ancora la gioia esplosa al gol di El Shaarawy, l’ultimo con la maglia giallorossa. L’ultimo bacio prima dell’addio: non poteva esserci finale migliore. Champions e gol all’ultimo secondo, un epilogo da ricordare. Ora El Shaarawy si gode le vacanze con la moglie, Ludovica Pagani. Prima gli Stati Uniti, poi le isole Mauritius, e ora la Polinesia. A Bora Bora, tra resort da sogno e moto d’acqua, si gode il sole e il relax. Poi, però, bisognerà fare i conti con il futuro. Un futuro ancora in chiaroscuro. Una certezza, però, sembra esserci: El Shaarawy giocherà ancora in Italia. Niente estero, solo Serie A. O forse Serie B. Le squadre interessate sono diverse. Ma la scelta sarà soltanto sua.
Occasioni dalla A alla BGenoa, Venezia e Palermo. Sono questi i tre club maggiormente interessati al talento di Savona. L’ipotesi rossoblù è la più romantica. Con Daniele De Rossi in panchina e un ritorno che riporterebbe le lancette indietro di dieci anni, o poco più. Poi c’è l’idea Venezia. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di togliersi la nomea di comparsa e ritagliarsi un ruolo importante in Serie A. Infine, l’opzione forse più remota ma potenzialmente più concreta: il Palermo. La scelta di ripartire dalla Serie B. Il peso di una piazza storica e la sfida di riportare il club in Serie A. L’età avanza, ma le cartucce da sparare non sono ancora finite. El Shaarawy ora pensa al relax. Poi sarà il momento di ragionare sul futuro.
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