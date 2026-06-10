È giugno. Manca poco all’inizio definitivo dell’estate. Ma nella testa dei tifosi risuona ancora la gioia esplosa al gol di El Shaarawy, l’ultimo con la maglia giallorossa. L’ultimo bacio prima dell’addio: non poteva esserci finale migliore. Champions e gol all’ultimo secondo, un epilogo da ricordare. Ora El Shaarawy si gode le vacanze con la moglie, Ludovica Pagani. Prima gli Stati Uniti, poi le isole Mauritius, e ora la Polinesia. A Bora Bora, tra resort da sogno e moto d’acqua, si gode il sole e il relax. Poi, però, bisognerà fare i conti con il futuro. Un futuro ancora in chiaroscuro. Una certezza, però, sembra esserci: El Shaarawy giocherà ancora in Italia. Niente estero, solo Serie A. O forse Serie B. Le squadre interessate sono diverse. Ma la scelta sarà soltanto sua.

Occasioni dalla A alla B

. Sono questi i tre club maggiormente interessati al talento di Savona. L’ipotesi rossoblù è la più romantica. Con Danielein panchina e un ritorno che riporterebbe le lancette indietro di dieci anni, o poco più. Poi c’è l’idea Venezia. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di togliersi la nomea di comparsa e ritagliarsi un ruolo importante inInfine, l’opzione forse più remota ma potenzialmente più concreta: il. La scelta di ripartire dalla Serie B. Il peso di una piazza storica e la sfida di riportare il club in Serie A. L’età avanza, ma le cartucce da sparare non sono ancora finite.. Poi sarà il momento di ragionare sul futuro.