La Roma, con ogni probabilità, aveva davvero trovato quella famosa ala sinistra di piede destro che Gian Piero Gasperini chiede praticamente dal giorno del suo arrivo nella Capitale. Secondo quanto riportato da Coluna do Fla, infatti, in estate il Flamengo ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro per Samuel Lino proveniente proprio da Trigoria. Esterno sinistro offensivo, destro di piede, classe 1999, nel campionato brasiliano ha messo a referto 9 gol e 7 assist in 27 presenze. L'ala brasiliana era finita nel mirino del club giallorosso già l'anno scorso, quando il 27enne vestiva ancora la maglia dell'Atletico Madrid. Allora però, nonostante un quadriennale di fatto pronto a 2.5 milioni di euro e 22 milioni all'Atleti, Gasperini si oppose perché voleva lasciare libero lo slot per gli extra-comunitari a uno tra Rios e Wesley. Lino finì quindi al Flamengo, dove gioca tuttora. Con il mirino giallorosso sempre puntato su di lui.