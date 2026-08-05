Hermoso: "Ai nuovi acquisti ci pensa il ds. Noi facciamo quello che chiede Gasperini"

Lo scetticismo per Nahuel Molina viene sconfitto dai numeri. Come riferito da Opta Paolo su X, infatti, l'esterno dell'Atletico Madrid, ormai a un passo dalla Roma, risulta essere il secondo difensore per gol e assist a quota 25 (9 reti, 16 assist). Solo Koundé ha numeri migliori dei suoi nel campionato spagnolo, con 10 gol e 22 assist. Un ruolino di marcia niente male per Molina.