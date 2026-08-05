Lo scetticismo che si infrange sui numeri. Solo Koundé ha numeri migliori dei suoi nel campionato spagnolo
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Lo scetticismo per Nahuel Molina viene sconfitto dai numeri. Come riferito da Opta Paolo su X, infatti, l'esterno dell'Atletico Madrid, ormai a un passo dalla Roma, risulta essere il secondo difensore per gol e assist a quota 25 (9 reti, 16 assist). Solo Koundé ha numeri migliori dei suoi nel campionato spagnolo, con 10 gol e 22 assist. Un ruolino di marcia niente male per Molina.
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