La trattativa tra la Roma e il Feyenoord per Givairo Read è ormai al tramonto quando sembrava sul punto di chiudersi da un momento all'altro. Nessun ripensamento da parte dai giallorossi, ma come riportando diversi media, un retroscena che ha fatto indispettire D'Amico. La Roma era arrivata infatti a offrire circa 28-29 milioni di euro complessivi, bonus compresi, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta iniziale di 30 milioni del Feyenoord. Un'offerta importante ben superiore a quella del Nottingham Forrest e forse anche al valore di un giocatore spesso fermo per infortunio. Il Feyenoord ha preso una notte per pensarci poi ha cambiato le carte in tavola alzando la posta a 30 più bonus, per arrivare a quasi 35 milioni. Un atteggiamento poco gradito che ha spinto la Roma a virare subito su Molina ed abbandonare la pista Read.