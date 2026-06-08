La Roma pensa in primis alle uscite, ma senza lasciare totalmente da parte gli obiettivi in entrata, come Greenwood. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare anche di Davide Frattesi, ormai nome ricorrente negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ad oggi "Frattesi-Roma non è una pista facilmente percorribile, soprattutto perché la Roma adesso è più concentrata sulle uscite più che sulle entrate. La Roma è legata e bloccata da questo punto di vista. Frattesi ha mercato soprattutto all'estero, in Premier, ma anche in Italia. Il Napoli resta una delle squadre attente alla sua situazione, piace per caratteristiche, poi mi aspetto che il mercato intorno a lui possa impennarsi nelle prossime settimane. Ma il giocatore piace al Napoli".

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Frattesi è un nome ormai da anni in orbita Roma, inizialmente l'Inter chiedeva almeno 35 milioni di euro, data anche l'importanza - nonostante i tanti ingressi a partita in corso - del giocatore che comunque risultava spesso decisivo. Da un paio di anni invece il centrocampista italiano ha avuto sempre meno spazio, prima con Inzaghi e ora con Chivu in maniera ancora più accentuata. L'ex Sassuolo vuolre giocare di più e le parti in causa sono in cerca di una soluzione che possa accontentare tutti, con un prezzo che inevitabilmente è calato.