Roma, quanti estimatori per Calafiori: è nel mirino di Juventus e Inter

Stasera la Roma scenderà in campo contro l’Udinese, ma parallelamente continua a lavorare sulle operazioni di mercato per l’immediato futuro. Come riporta sul proprio profilo Twitter Alfredo Pedullà, il club giallorosso potrebbe aprire una vera e propria asta per Calafiori. Il calciatore gestito da Raiola ha tanti estimatori in Italia e nonostante dentro Trigoria in molti lo considerino l’erede di Kolarov, il management capitolino è attento ad ascoltare eventuali offerte che potrebbero arrivare da Juventus e Inter, molto interessate al terzino classe 2002.