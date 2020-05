Roma, proposto Viviano. Fuzato resterà a fare il secondo portiere o andrà in prestito

Porte girevoli in casa Roma. Pau Lopez si è infortunato ieri, aprendo la discussione sul prossimo futuro dei pali giallorossi. Lo spagnolo sarà il titolare anche la prossima stagione, Mirante resterà sicuramente per onorare l’ultimo anno di contratto ma potrebbe scalare a fare il terzo. Fuzato è apprezzatissimo a Trigoria e potrebbe diventare il nuovo secondo. Se dovesse partire in prestito per giocare e fare esperienza, si cercherà un altro profilo. A gennaio Petrachi si era interessato a Rafael, mentre ora – riporta “La Gazzetta dello Sport” – è stato proposto Emiliano Viviano. Il toscano è svincolato ed era stato vicinissimo all’Inter nei mesi scorsi dopo l’infortunio di Samir Handanovic, ma poi l’affare era saltato.