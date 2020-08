Roma Primavera, futuro in Serie C per Nigro e Zamarion

Due cessioni in vista per la Roma Primavera. Come riporta “Sky”, a breve saluteranno il centrocampista Gennaro Nigro e il portiere Emanuele Zamarion, entrambi classe 2000 e quindi al termine della loro esperienza con la rosa di Alberto De Rossi. Il primo – 12 presenze nell’ultima stagione – si trasferirà in prestito al Potenza, che in precedenza aveva provato a prendere anche D’Orazio, finito invece alla Feralpisalò. L’estremo difensore dovrebbe andare al Gubbio, dove ritroverebbe il compagno di squadra Zakaria Sdaigui.