Roma, premio “Scarpa d’oro” nel contratto di Milik: i giallorossi provano a convincere il polacco

Arek Milik è in attesa del suo entourage (agente e padre in arrivo a Napoli) e sta per dare una risposta definitiva alla Roma. Il centravanti polacco deve comunicare se accetterà la proposta dei giallorossi, oppure se continuerà il muro contro muro con De Laurentiis. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi per convincere Milik hanno proposto un contratto da cinque anni a 5 milioni per stagione, con l’aggiunta di un bonus che maturerà in caso di vittoria della Scarpa d’Oro da parte dell’attaccante. Un vero e proprio incentivo a segnare più gol possibili.