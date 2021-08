Roma, Pjanic valuta il ritorno in giallorosso se salta la Juventus

Il bosniaco sta ragionando sul suo futuro, sempre più lontano da Barcellona

Miralem Pjanic starebbe valutando altre opzioni se non si dovesse concretizzare il passaggio dal Barcellona alla Juventus. Al momento i bianconeri sono coperti nel suo ruolo da Ramsey ma se il gallese non fosse convocato da Allegri per questo fine settimana le porte potrebbero riaprirsi per il centrocampista bosniaco. La Roma resta sullo sfondo, così come scrive il Mundo Deportivo, con la grande suggestione dell'ex giallorosso di poter lavorare con José Mourinho. Lo scoglio più importante da superare sarebbe l'ingaggio di Pjanic, che al momento sarebbe fuori portata per la Roma. Se il Barcellona partecipasse attivamente al pagamento del suo stipendio allora la situazione potrebbe cambiare radicalmente.